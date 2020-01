ਸਾਲ 2020 ’ਤੇ ਝਾਤ: ਕੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ Posted On January - 3 - 2020 ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਨਵਰੀ: ਕ੍ਰਿਕਟ

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ 5-10 ਜਨਵਰੀ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ 14-19 ਜਨਵਰੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰਾ 24 ਜਨਵਰੀ-4 ਮਾਰਚ

ਹਾਕੀ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ 18-19 ਜਨਵਰੀ

ਟੈਨਿਸ

ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ 20 ਜਨਵਰੀ- 3 ਫਰਵਰੀ

ਬੈਡਮਿੰਟਨ

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮਾਸਟਰਜ਼ 7-12 ਜਨਵਰੀ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਮਾਸਟਰਜ਼ 14-19 ਜਨਵਰੀ

ਫਰਵਰੀ: ਕ੍ਰਿਕਟ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰਾ 24 ਜਨਵਰੀ- 4 ਮਾਰਚ

ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 21 ਫਰਵਰੀ – 8 ਮਾਰਚ

ਹਾਕੀ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਬੈਲਜੀਅਮ 8-9 ਫਰਵਰੀ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 21-22 ਫਰਵਰੀ

ਟੈਨਿਸ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਓਪਨ 3-9 ਫਰਵਰੀ

ਕੁਸ਼ਤੀ

ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 18-23 ਫਰਵਰੀ

ਬੈਡਮਿੰਟਨ

ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 11-16 ਫਰਵਰੀ

ਮਾਰਚ: ਕ੍ਰਿਕਟ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰਾ 24 ਜਨਵਰੀ-4 ਮਾਰਚ

ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 21 ਫਰਵਰੀ-8 ਮਾਰਚ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ 12-18 ਮਾਰਚ

ਟੈਨਿਸ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ (ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ) 6-7 ਮਾਰਚ

ਬੀਐੱਨਪੀ ਪਰਿਬਾਸ ਓਪਨ 11-22 ਮਾਰਚ

ਮਿਆਮੀ ਓਪਨ 24 ਮਾਰਚ-5 ਅਪਰੈਲ

ਫੁਟਬਾਲ

ਭਾਰਤ/ ਕਤਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫ.) 26 ਮਾਰਚ

ਫਾਰਮੂਲਾ 1

ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 15 ਮਾਰਚ

ਬਹਿਰੀਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 22 ਮਾਰਚ

ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (ਸ਼ਾਟਗੰਨ) 6-12 ਮਾਰਚ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (ਰਾਈਫਲ/ਪਿਸਟਲ/ਸ਼ਾਟਗੰਨ) 17-25 ਮਾਰਚ

ਬੈਡਮਿੰਟਨ

ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਓਪਨ 11-15 ਮਾਰਚ

ਇੰਡੀਅਨ ਓਪਨ 24- 29 ਮਾਰਚ

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਓਪਨ 31 ਮਾਰਚ- 5 ਅਪਰੈਲ

ਅਪਰੈਲ: ਕ੍ਰਿਕਟ

ਆਈਪੀਐੱਲ (ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ)

ਟੈਨਿਸ

ਮੌਂਟੇ ਕਾਰਲੋ ਮਾਸਟਰਜ਼ 12-19 ਅਪਰੈਲ

ਹਾਕੀ

ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ 11-18 ਅਪਰੈਲ

ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਜਰਮਨੀ 25-26 ਅਪਰੈਲ

ਫਾਰਮੂਲਾ 1

ਵੀਅਤਨਾਮ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 5 ਅਪਰੈਲ

ਚੀਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 19 ਅਪਰੈਲ

ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 20-26 ਅਪਰੈਲ

ਬੈਡਮਿੰਟਨ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਓਪਨ 7-12 ਅਪਰੈਲ

ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 21-26 ਅਪਰੈਲ

ਮਈ: ਕ੍ਰਿਕਟ

ਆਈਪੀਐੱਲ (ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ)

ਹਾਕੀ

ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 3-4 ਮਈ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 22, 24 ਮਈ

ਫਾਰਮੂਲਾ 1

ਡੱਚ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 10 ਮਈ

ਮੋਨਾਕੋ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 24 ਮਈ

ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 4-10 ਮਈ

ਫੁਟਬਾਲ

ਯੂਰੋ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 31 ਮਈ

ਟੈਨਿਸ

ਇਟੈਲੀਅਨ ਓਪਨ 10-17 ਮਈ

ਫਰੈਂਚ ਓਪਨ 24 ਮਈ- 7 ਜੂਨ

ਬੈਡਮਿੰਟਨ

ਥੌਮਸ ਤੇ ਊਬਰ ਕੱਪ 16-24 ਮਈ

ਜੂਨ: ਕ੍ਰਿਕਟ

ਆਈਪੀਐੱਲ (ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ)

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰਾ (ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ)

ਹਾਕੀ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 5-6 ਜੂਨ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸਪੇਨ 13-14 ਜੂਨ

ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ (ਮਹਿਲਾ) 14-21 ਜੂਨ

ਫੁਟਬਾਲ

ਭਾਰਤ/ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ) 4 ਜੂਨ

ਭਾਰਤ/ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫ.) 9 ਜੂਨ

ਟੈਨਿਸ

ਵਿੰਬਲਡਨ 29 ਜੂਨ – 12 ਜੁਲਾਈ

ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (ਰਾਈਫਲ / ਪਿਸਟਲ) 4-8 ਜੂਨ

ਵਿ. ਕੱਪ (ਰਾਈਫਲ/ਪਿਸਟਲ/ਸ਼ਾਟਗੰਨ) 24 ਜੂਨ-2 ਜੁਲਾਈ

ਫਾਰਮੂਲਾ 1

ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 7 ਜੂਨ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 14 ਜੂਨ

ਫਰੈਂਚ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 28 ਜੂਨ

ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਬਰਲਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 21-28 ਜੂਨ

ਬੈਡਮਿੰਟਨ

ਥਾਈਲੈਂਡ ਓਪਨ 9-14 ਜੂਨ

ਜੁਲਾਈ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ

ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ- 9 ਅਗਸਤ

ਫਾਰਮੂਲਾ 1

ਆਸਟਰੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 5 ਜੁਲਾਈ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 19 ਜੁਲਾਈ

ਅਗਸਤ: ਕ੍ਰਿਕਟ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੌਰਾ (ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ)

ਸ਼ਤਰੰਜ

ਸ਼ਤਰੰਜ ਓਲੰਪਿਆਡ 5-18 ਅਗਸਤ

ਟੈਨਿਸ

ਰੋਜਰਜ਼ ਕੱਪ 10-16 ਅਗਸਤ

ਵੈਸਟਰਨ ਐਂਡ ਸਾਊਦਰਨ ਓਪਨ 16-23 ਅਗਸਤ

ਯੂਐੱਸ ਓਪਨ 31 ਅਗਸਤ – 13 ਸਤੰਬਰ

ਫਾਰਮੂਲਾ 1

ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 2 ਅਗਸਤ

ਬੈਲਜੀਅਮ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 30 ਅਗਸਤ

ਪੈਰਾ-ਖੇਡਾਂ

ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 25 ਅਗਸਤ – 6 ਸਤੰਬਰ

ਸਤੰਬਰ: ਕ੍ਰਿਕਟ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ (ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ)

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ (ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ)

ਬੈਡਮਿੰਟਨ

ਕੋਰੀਆ ਓਪਨ 15-20 ਸਤੰਬਰ

ਜਾਪਾਨ ਓਪਨ 22-27 ਸਤੰਬਰ

ਟੈਨਿਸ

ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ ਗਰੁਪ-9 18-19 ਸਤੰਬਰ

ਫਾਰਮੂਲਾ 1

ਇਟੈਲੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 6 ਸਤੰਬਰ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 20 ਸਤੰਬਰ

ਰੂਸੀ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 27 ਸਤੰਬਰ

ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 26-27 ਸਤੰਬਰ

ਅਕਤੂਬਰ: ਕ੍ਰਿਕਟ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੌਰਾ (ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ)

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਕਤੂਬਰ 24 – 15 ਨਵੰਬਰ

ਟੈਨਿਸ

ਚਾਈਨਾ ਓਪਨ 5-11 ਅਕਤੂਬਰ

ਸ਼ੰਘਾਈ ਮਾਸਟਰਜ਼ 11-18 ਅਕਤੂਬਰ

ਡਬਲਯੂਟੀਏ ਇਲੀਟ ਟਰਾਫ਼ੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ-1 ਨਵੰਬਰ

ਬੈਡਮਿੰਟਨ

ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਓਪਨ 13-18 ਅਕਤੂਬਰ

ਫਰੈਂਚ ਓਪਨ 20-25 ਅਕਤੂਬਰ

ਫਾਰਮੂਲਾ 1

ਜਾਪਾਨੀ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ

ਯੂਐੱਸਏ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ

ਨਵੰਬਰ: ਕ੍ਰਿਕਟ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੌਰਾ ਜਾਰੀ

ਹਾਕੀ

ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ 17-27 ਨਵੰਬਰ

ਬੈਡਮਿੰਟਨ

ਫੁਜ਼ੂਓ ਚਾਈਨਾ ਓਪਨ 3-8 ਨਵੰਬਰ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਓਪਨ 10-15 ਨਵੰਬਰ

ਸਈਦ ਮੋਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ 17-22 ਨਵੰਬਰ

ਟੈਨਿਸ

ਪੈਰਿਸ ਮਾਸਟਰਜ਼ 2-8 ਨਵੰਬਰ

ਡਬਲਯੂਟੀਏ ਫਾਈਨਲਜ਼ 2-8 ਨਵੰਬਰ

ਏਟੀਪੀ ਫਾਈਨਲਜ਼ 15-22 ਨਵੰਬਰ

ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲਜ਼ 23-29 ਨਵੰਬਰ

ਫਾਰਮੂਲਾ 1

ਮੈਕਸੀਕਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 1 ਨਵੰਬਰ

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 15 ਨਵੰਬਰ

ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਗ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰੀ 29 ਨਵੰਬਰ

ਦਸੰਬਰ: ਬੈਡਮਿੰਟਨ

ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਫਾਈਨਲਜ਼ 9-13 ਦਸੰਬਰ

ਨੋਟ: ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀਆਂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ Comments Off on ਸਾਲ 2020 ’ਤੇ ਝਾਤ: ਕੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ

Both comments and pings are currently closed.