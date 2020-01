ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਪਟਨ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ Posted On January - 3 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, 2 ਜਨਵਰੀ

ਦੋ ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ ਬੇਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੈਪਟਨ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਝੰਡਾ ਗੁਜਰਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਲ ਅਜੇ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਣੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਮਧੂ ਰਾਣੀ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਟਲਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਲ ਅਜੇ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

