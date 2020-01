‘ਸਵਾਹਾ’ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾਵਲ: ਬਰਾੜ Posted On January - 30 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੋਗਾ, 29 ਜਨਵਰੀ

ਇਥੇ ’ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਸਵਾਹਾ’ ’ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਸਵਾਹਾ’ ਉਪਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਤੱਥ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ‘ਸਵਾਹਾ’ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ‘ਸਵਾਹਾ’ ਬੌਧਿਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਗੂਹੜੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ’ਸਵਾਹਾ’ ’ਚ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ’ਸਵਾਹਾ’ ਵਿੱਚ ਠੇਠ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਲੋਕ ਮਿੱਥਾ ਵਰਤੀਆ ਹਨ ਜੋ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਰੌਚਕ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਕੇਐੱਲ ਗਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੇਖਕ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸੜਕਨਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਨਾਵਲ ’ਸਵਾਹਾ’ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਵਲ ’ਚ ਵਿਅੰਗ ਵਿਧਾ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਟਾਨੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ,ਅਮਰਜੀਤ ਸਨੇਰਵੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਬੌਡੇ ਆਦਿ ਕਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

