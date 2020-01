ਸਰਬਜੀਤ ਭਸੀਨ ਦਾ ਸੋਲੋ ਟਰੈਕ ਰਿਲੀਜ਼ Posted On January - 5 - 2020 ਹਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ

ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਬੀਟ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ’ਚ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਗਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਭਸੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਲੋ ਟਰੈਕ ‘ਸੱਜਨਾ’ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰੈਸ ਕੱਲਬ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਖਾਬ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰਖਾਬ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਰੇਂਜ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗੀਤ ਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਐਲਬਮ ‘ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ’ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁਏਟ ਗੀਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਭਸੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਗਰਲਜ਼ ਸੈਕਟਰ 11 ਤੋਂ ਵੋਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

