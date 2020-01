ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ Posted On January - 28 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਮਾਨਸਾ/ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਟਿੱਡੇ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਟਾਣਾ ਖੁਰਦ, ਬਾਜੇਵਾਲਾ, ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਟਿੱਡੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਟਿੱਡੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਆਂ ’ਚ ਟਿੱਡੇ ਲੱਭੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੰਬਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਭੇਜੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਜਟਾਣਾ ਖੁਰਦ ’ਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਸਣੇ ਬਾਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ’ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਟਿੱਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਏ ਇਹ ਨਰ ਜੀਵ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਟਿੱਡੇ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬੁਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਕੁ ਟਿੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸਰਦੀ ਮੌਕੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮੇ ਝੁਨੀਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ _ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਸਬਾ ਝੁਨੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਟਾਣਾ ਖੁਰਦ ’ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 36 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪ ਗਿਆ ਹੈ।

