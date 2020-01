ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਲ੍ਹਣੇ ਲਾਏ Posted On January - 13 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 12 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਛੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਬਰਡਜ਼ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਰਥ ਰੀਵਾਈਵਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ‘ਬੀੜ’ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੇਸਿਕ (ਮੁੰਡੇ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੱਕੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੂਬਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਬੀੜ’ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 18000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲਣੇ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ, ਪੀਲਾ ਗਲ ਚਿੜੀ, ਡੱਬੀ ਮੈਨਾ, ਗੁਟਾਰ, ਧਾਨ ਚਿੜੀ, ਗਰੁੜ, ਚੁਗਲ, ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ, ਜਲ ਕੁੱਕੜੀ, ਤੋਤਾ, ਕਬੂਤਰ, ਰੌਬਿਨ, ਭੂਰੀ ਗਾਲੜੀ, ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਟੋਟਰੂ ਕੁੱਲ 16 ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਬਸੇਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀੜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਟੂ ਗਿੱਲ, ਬੌਬੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਬੀੜ’ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਇੰਜ: ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲ਼ਾ, ਹਰਮਨ ਹੱਲਣ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਗੂ, ਮਾਸਟਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਬੱਲੀ ਭਾਊ, ਅਰੁਨ ਭਟਨਾਗਰ, ਐਰੀ ਢੰਡਾਲ, ਅਮਿਤ ਸਿੰਗਲਾ, ਨੀਲਮ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਨੀਤੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ, ਨਵਤੇਜ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਲ੍ਹਣੇ ਲਾਏ

Both comments and pings are currently closed.