ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ: ਤਿੰਨ ਟੰਗੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ੀਮ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ

ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ: ਤਿੰਨ ਟੰਗੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ੀਮ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ Posted On January - 6 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 5 ਜਨਵਰੀ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਤਿੰਨ ਬੀ ਵਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਰਲਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਾਈ ਗਈ ਦੋ ਦਿਨਾ ਲੋਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ, ਮਯੰਕ, ਮਧੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਫ਼ਸਟ, ਮਯੰਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਕਬੀਰ ਥਰਡ ਰਹੇ। ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸਾਗਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਮਧੁਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਅਰਨਵ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਿੰਨ ਟੰਗੀ ਰੇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ੀਮ ਫ਼ਸਟ, ਅਰਸ਼ਵੀਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਸੁਰਵੀਨ ਥਰਡ ਆਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਬਾਰੀਆ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਵੰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਨੇਹਾ ਫ਼ਸਟ, ਅਮਰਿਤ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਥਰਡ ਆਈ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ 80 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਅਰਮੀਤ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਗੁਰਪਾਰਸ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੰਬੋਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਬਾਲੀ ਗਈ।

ਜੇਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਖੁਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਰਬੰਦਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਟਰਾਫ਼ੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ।

