ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸੰਮੇਲਨ

ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੁਧਨਸਾਧਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਰਿਮਝਿਮ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, ਭੁਨਰਹੇੜੀ ਅਤੇ ਦੁਧਨਸਾਧਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 55 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਨ ਬਾਗ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਏਜੀਐੱਮ (ਐੱਸਐੱਮਈ) ਸੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਨ ਬਾਗ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੜਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

