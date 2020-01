ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ Posted On January - 24 - 2020 ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਛਾਪਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫ਼ੈਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਕੂਲ ਅੱਗਿਓਂ ਹਫ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮਾਜਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ (ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ) ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਲਾਹਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।’ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਛਾਪਾ ਕੁਝ ਅਟਪਟਾ ਮੇਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛਾਪਾ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੀਪੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗੇਟ ਅੱਗਿਓਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੱਲ ਆ-ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਕਮਰੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ-ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ਼, ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਠੰਢ ਸੀ। ਡੀਪੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੋੜੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੋਟ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ (ਜੋ ਆਪ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁਖੀ ਸੀ) ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ‘ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੀਪੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲਟਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ‘ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ।’ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਮਨ ਨਾਲ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਡੀਪੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਡੀਪੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੋਂ ਤਿਊੜੀ ਹੱਟ ਚੁੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ‘ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਛਾਪਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਟਿੱਲ ਫ਼ੋਟੋਗ਼੍ਰਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ ਕਦਮ ਅਤੇ ਝਾਕਣ ਲਈ ਮੀਚੀ ਅੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ‘ਫ਼ਾਈਲ ਕਲੋਜ਼’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡੀਡੀਐੱਸਏ ਸ. ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਡੀਪੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 17 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਾਹਲ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਡੀਡੀਐੱਸਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੇਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਿਸਹੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੀਈਓ ਨਾਭਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਟਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਖੜ੍ਹਿਆਂ-ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨ-ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਪਏ ਰਜਿਸਟਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲ਼ ਪਾਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ-ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਦਸ ਵਜੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਗੱਡੀ ਉਹ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਟੇਬਲ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ‘ਬੇਟਾ, 9 ਵਜੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਓ’ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸੀਈਓ ਨਾਭਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ 9 ਵਜੇ ਲਿਖੋ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਣੇ ਨੌ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਦੂਜੀ ਬੱਸੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ 10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਡੀਡੀਐੱਸਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ-‘ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।’ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਛਾਪੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ/ਟੀਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟਿੱਲ ਫ਼ੋਟੋਗ਼ਾਫ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਪਰਕ: 94176 52947

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ Posted On January - 24 - 2020

