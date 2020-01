ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ: ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ: ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ Posted On January - 21 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, 20 ਜਨਵਰੀ

ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ ਅੰਡਰ 21 ਵਿੱਚ 50 ਮੀਟਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰਈਫਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 451.3 ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਲ੍ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਐੱਮਸੀਐੱਮਡੀਏਸੀ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੀਏ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਰਵਿੰਦਪੁਰੀ, ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਪੁਰੀ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਖੰਨਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

