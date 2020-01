ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਵਸ

ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਵਸ Posted On January - 31 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਫਿਲੌਰ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਸਐੱਫ) ਅਤੇ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ, ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਨੀਤਾ ਫਿਲੌਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਭੌਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜੋਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2019 (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਵੇਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ 1947 ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

