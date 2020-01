ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ Posted On January - 19 - 2020 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 18 ਜਨਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੁਤੰਤਰ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸ਼ਿੰਘ, ਡਾ. ਏਐੱਸ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਇੰਟੇਫ਼ਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਐਂਡ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 1964 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ 12-ਬੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝੁਨੀਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

