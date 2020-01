ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਵਾਨਾ

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਵਾਨਾ Posted On January - 6 - 2020 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 325 ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ| ਇਹ ਜਥਾ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਤੇਗਾ| ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਝੀਰਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ| ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਤਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਪਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਬਾਤ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ| -ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਵਾਨਾ

Both comments and pings are currently closed.