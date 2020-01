ਸ਼ਰਤ ਸਕਸੈਨਾ ‘ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ-2’ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਦਮ

ਸ਼ਰਤ ਸਕਸੈਨਾ ‘ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ-2’ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਦਮ Posted On January - 6 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ

ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਰਤ ਸਕਸੈਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਬੰਗ-3, ਰੇਸ-3 ਅਤੇ ਸਿੰਘਮ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਆਦਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ‘‘ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ ਸੀਜਨ-2’ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਟੀ.ਵੀ.ਐੱਫ. (ਦਿ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

‘ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼’ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਬਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’’ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬਿਸਵਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਬਿਸ਼ਟ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਟੀਵੀਐੱਫ ਪਲੇਅ ਅਤੇ ਗਿਰਲਿਯਾਪਾ ਦੇ ਯੂ.ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

ਕਾਰੋਬਾਰ

