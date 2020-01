ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On January - 10 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਟਾਲਾ, 9 ਜਨਵਰੀ

ਬਟਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਗੱਟੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੇਖਾ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਖੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਰਵੀ ਵਾਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਭੰਗਾਲਾ ਥਾਣਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ.ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਵੀਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਕਤ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

Both comments and pings are currently closed.