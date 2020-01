ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਣੇ ਸੱਤ ਕਾਬੂ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਣੇ ਸੱਤ ਕਾਬੂ Posted On January - 30 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਨਸਾ, 29 ਜਨਵਰੀ

ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 1045 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲੀਸ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 720 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮੇਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 60 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੀ ਵਾਸੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੂੰ 180 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਾਰ ਸਣੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੂੰ 7 ਬੋਤਲਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ 60 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦੜਾ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

