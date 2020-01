ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ Posted On January - 19 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਦਾ ਬੀਬੀਏ ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗਾਇਤਰੀ ਨੇ 78.2 ਫੀਸਦ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ 76.5 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਮੁਨੀ ਦੇਵੀ ਨੇ 75.33 ਫੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੀਸੀਏ ਤੀਜਾ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਬਬੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ 78.66 ਫੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ 77.06 ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 76.53 ਫੀਸਦ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈੱਨ, ਗੁੱਜਰਖਾਨ ਕੈਂਪਸ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਬੀਸੀਏ-ਤੀਜਾ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 84 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਯਾਦਵ ਨੇ 79.73 ਨੇ ਫੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਆ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 79.20 ਫੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ’ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

Both comments and pings are currently closed.