ਵੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ Posted On January - 4 - 2020

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 3 ਜਨਵਰੀ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-69 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵੇਟਰਾਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ (20), ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (14) ਅਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ (21) ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਨਾਥ (35) ਵਾਸੀ ਮੌਲੀ ਜੱਗਰਾਂ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਵੇਟਰ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵੇਟਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵੇਟਰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅੰਗੀਠੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੇਕਦੇ ਸੇਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰੇ ਵੇਟਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਧਾਰਾ 174 ਅਧੀਨ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਬਾਲਗ ਵੇਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੇਟਰ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੇਟਰਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

