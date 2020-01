ਵੀਐੱਸ ਪਾਠਕ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Posted On January - 7 - 2020 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਕੇਤੜੀ(ਪੰਚਕੂਲਾ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਐਸ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। -ਟਨਸ

