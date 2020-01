ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ

ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ Posted On January - 26 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ

ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਧਰ, ਟਵੀਟਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 125 (ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

