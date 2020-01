ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ Posted On January - 26 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਟੋਹਾਣਾ, 25 ਜਨਵਰੀ

ਮਹਿਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਡੂੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਨਿਊਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਚਹੇਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਗੋਰਖਪਾਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋ ਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਡੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਝੂਠ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਉਤਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

Both comments and pings are currently closed.