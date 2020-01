ਵਿਧਾਇਕ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ Posted On January - 13 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 12 ਜਨਵਰੀ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਦਸ ’ਚ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਰਜਾਈ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾੋਰਹ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ /ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿਲ ਗਰਗ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੈਂਟੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਭਮ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

