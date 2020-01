ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ Posted On January - 15 - 2020 ਪੀ.ਪੀ. ਵਰਮਾ

ਪੰਚਕੂਲਾ, 14 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 2, 19, 15 ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਮੇਧਾ ਕਟਾਰੀਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਟੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 19 ਵਿੱਚ 450, ਸੈਕਟਰ 15 ਵਿੱਚ 150 ਤੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ 450 ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਵੈਡਿਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵੈਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

