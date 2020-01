ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ; ਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ, ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ; ਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ, ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ Posted On January - 14 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਲਾਲੜੂ, 13 ਜਨਵਰੀ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲੜੂ ਵਾਸੀ ਅਕਸ਼ਿਤ ਗੁਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਡਵਿੱਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਸੈਕਟਰ-9 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੰਡੇਸਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਉਕਤ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਟਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਡੀਏ (ਲੀਗਲ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੰਡੇਸਰਾ, ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਟਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 406, 465, 467, 468, 471 ਅਤੇ 24 ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ; ਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ, ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

