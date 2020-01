ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਵਿਉਂਤੇਗਾ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਵਿਉਂਤੇਗਾ ਮੰਤਰਾਲਾ Posted On January - 8 - 2020 ਜੰਮੂ, 7 ਜਨਵਰੀ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱੱਲੋਂ ਇਹ ਫੇਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਤਕ ਖੁ਼ਦ ਰਸਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਫ਼ੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਬੇਰੋਕ ਰਸਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। -ਟ.ਨ.ਸ

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ Comments Off on ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਵਿਉਂਤੇਗਾ ਮੰਤਰਾਲਾ

Both comments and pings are currently closed.