ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਮਹਾਂ-ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਰਿਹੈ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ

ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਮਹਾਂ-ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਰਿਹੈ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ Posted On January - 20 - 2020

ਪਟਿਆਲਾ,19 ਜਨਵਰੀ

ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸੱਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 90 ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟਰੱਸਟ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 415 ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਐਤਕੀਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਕੇ ਰਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਉੱਘੀ ਲੇਖਿਕਾ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਡਾ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰਸੱਟ ਜਰੀਏ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 415 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਤਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਹਿਕਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਰੀਬ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੀ ਇਸੇ ਟਰਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ਼ਸੀਲ ਤੇ ਉੱਘੀ ਲੇਖਿਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਖ ’ਚ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਜੰਮਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੂੜੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਮਜਬੂਰ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 75 ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਤੇ ਨਾਨਕਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 90 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

