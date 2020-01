ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ Posted On January - 31 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੀ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਸਾ, ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ, ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ, ਯੂਥ ਫ਼ਾਰ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਫਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂਯ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਕਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸਾ ਤੋਂ ਅਮਨ ਰਤੀਆ, ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ ਤੋਂ ਇਰਲੀਨ, ਐੱਸਐੱਫਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰੱਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਥ ਫ਼ਾਰ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਸੋਮਿਆ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਇਰਲੀਨ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ। ਗੌਡਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

