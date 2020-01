ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ Posted On January - 8 - 2020 ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ: ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਪ੍ਰਣਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ

ਉਰਦੂ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਅਤੇ ਮਾਅਨੇ (ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਮੀਨਿੰਗ) ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਗੁਬਾਰੇ ਅਯਾਮ’ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ‘ਤਰਾਨਾ-2’ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾੜ੍ਹੀ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਤਰਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੈਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਨੇ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰਾਨਾ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਦਾਂਤ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤਰਾਨਾ ਜੰਤਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ (ਵਿਸ਼ੇ) ਅਤੇ ਮੀਨਿੰਗ (ਮਾਅਨੀ) ਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ।

ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜੰਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਰਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੈਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੈਜ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ। (ਜਨਮਤ, ਸਾਲ-31, ਅੰਕ-2, ਪੰਨਾ-70)

ਫ਼ੈਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1982 ਵਿਚ ਇਹ ਤਰਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 1982 ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ‘‘ਮੈਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।’’ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਕਿਸਤਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਤੇ-ਸਬਾ ਤਰਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਬਾਰੇ-ਅੱਯਾਮ ਵਿਚ ‘ਤਰਾਨਾ-2’ ਦੀ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ: ਜਬ ਤਖ਼ਤ ਗਿਰਾਏ ਜਾਏਂਗੇ, ਤਬ ਤਾਜ ਉਛਾਲੇ ਜਾਏਂਗੇ।

1953 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1982 ਤੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਬਾਰੇ-ਅੱਯਾਮ ਵਿਚ ਸੰਕਲਿਤ ‘ਤਰਾਨਾ-2’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ

ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਕੇ ਹਮ ਭੀ ਦੇਖੇਂਗੇ

ਵੋਹ ਦਿਨ ਕੇ ਜਿਸਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ

ਜੋ ਲੌਹੇ-ਅਜ਼ਲ ਮੈਂ ਲਿੱਖਾ ਹੈ

ਜਬ ਜ਼ੁਲਮੋ-ਸਿਤਮ ਕੇ ਕੋਹੇ-ਗਰਾਂ

ਰੂਈ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਜਾਏਂਗੇ।

ਹਮ ਮਹਿਕੂਮੋਂ ਕੇ ਪਾਂਵ-ਤਲੇ

ਜਬ ਧਰਤੀ ਧੜ-ਧੜ ਧੜਕੇਗੀ

ਔਰ ਅਹਿਲੇ-ਹਕਮ ਕੇ ਸਰ ਊਪਰ

ਜਬ ਬਿਜਲੀ ਕੜ-ਕੜ ਕੜਕੇਗੀ

ਜਬ ਅਰਜ਼-ਏ-ਖ਼ੁਦਾ ਕੇ ਕਾਬੇ ਸੇ

ਸਭ ਬੁੱਤ ਉਠਵਾਏ ਜਾਏਂਗੇ

ਹਮ ਅਹਿਲੇ-ਸਫ਼ਾ ਮਰਦੂਦ-ਏ-ਹਰਮ

ਮਸਨਦ ਪੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਏਂਗੇ

ਸਭ ਤਾਜ ਉਛਾਲੇ ਜਾਏਂਗੇ

ਸਭ ਤਖ਼ਤ ਗਿਰਾਏ ਜਾਏਂਗੇ

ਬਸ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਕਾ

ਜੋ ਗਾਇਬ ਭੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਿਰ ਭੀ

ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਭੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਿਰ ਭੀ

ਉੱਠੇਗਾ ‘ਅਨ-ਅਲ-ਹਕ’ ਕਾ ਨਾਅਰਾ

ਜੋ ਮੈਂ ਭੀ ਹੂੰ ਔਰ ਤੁਮ ਭੀ ਹੋ

ਔਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਖਲਕੇ-ਖ਼ੁਦਾ

ਜੋ ਮੈਂ ਭੀ ਹੂੰ ਔਰ ਤੁਮ ਭੀ ਹੋ।

(‘ਤਰਾਨਾ-2’ ਸਾਰੇ ਸੁਖਨ ਹਮਾਰੇ, ਸਫ਼ਾ-322)

ਇਸ ਤਰਾਨੇ ਵਿਚ ਦੇਖੇਂਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਘੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ (ਚੁਣੌਤੀ) ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ- ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਭੀ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਅਰਥ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ-ਦਰ-ਸ਼ਬਦ ਪੰਗਤੀ-ਦਰ-ਪੰਗਤੀ ਉਲਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮੋਂ-ਸਿੱਤਮ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਰੂੰ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿੰਬ ਦਾ ਸਰੋਤ ਇਸਲਾਮਕ ਪਾਠ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਨ।

ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਮਹਿਜ਼ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਔਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਜ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਰਾਨਾ-2 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਰਚਨਾਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਵਿਰੋਧ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਨੇ ਵਿਚ ‘ਝੂਠੇ ਦੇਵਤਾਵਾਂ’ (ਬੁੱਤਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕ-ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦੀ ਹੁਲਾਸਮਈ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਾਂਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼-ਵਿਧਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਤਰਾਨਾ-2’ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਸਾਹ ਵਿਚ, ਇਕ ਹੀ ਲੈਅ-ਤਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਅਬੇ ਤੋਂ ਬੁੱਤ ਉਠਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ-ਓ-ਤਾਜ਼ ਗਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਤ ਕੌਣ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਖ਼ੁਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਲੋਕ-ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ:

ਜਬ ਅਰਜ਼-ਏ-ਖ਼ੁਦਾ ਕੇ ਕਾਅਬੇ ਸੇ

ਸਬ ਬੁੱਤ ਉਠਵਾਏ ਜਾਏਂਗੇ

ਹਮ ਅਹਿਲ-ਏ-ਸਫ਼ਾ, ਮਰਦੂਦ-ਏ-ਹਰਮ

ਮਸਨਦ ਪੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਏਂਗੇ

ਸਬ ਤਾਜ ਉਛਾਲੇ ਜਾਏਂਗੇ

ਸਬ ਤਖ਼ਤ ਗਿਰਾਏ ਜਾਏਂਗੇ

ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੌਹੇ-ਅਜ਼ਲ, ਖ਼ੁਦਾ, ਬੁੱਤ, ਕਾਅਬਾ ਸਭ ਦੇ ਅਰਥ ਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਜਾਂ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵੇ। ਕਾਵਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਲੌਕਿਕ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀਕਰਣ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਾਨਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਰ ਸੂਫੀਵਾਦ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੀ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ‘ਬਸ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਕਾ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਤਰਾਨਾ-2’ ਦੀਆਂ ਆਖਿਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨ-ਅਲ-ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਨ-ਅਲ-ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਹਾਨ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਨ ਇਸ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਸਨ। ਅਨ-ਅਲ-ਹੱਕ ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਚ ‘ਅਹੰਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ’ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ।

ਤਰਾਨੇ ਦੀਆ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਗਤੀਆ ਹਨ:

ਉੱਠੇਗਾ ਅਨ-ਅਲ-ਹੱਕ ਕਾ ਨਾਅਰਾ

ਜੋ ਮੈਂ ਭੀ ਹੂੰ ਔਰ ਤੁਮ ਭੀ ਹੋ

ਔਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਖ਼ਲਕ-ਏ-ਖ਼ੁਦਾ

ਜੋ ਮੈਂ ਭੀ ਹੂੰ ਔਰ ਤੁਮ ਭੀ ਹੋ।

‘ਜੋ ਮੈਂ ਭੀ ਹੂੰ ਔਰ ਤੁਮ ਭੀ ਹੋ’ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਦਾਂਤੀ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ‘ਸਰਬਖਲੋ ਈਦੰਬ੍ਰਹਮੰਮ’ ਫਿਰ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਛੋਟਾ, ਕੌਣ ਸ਼ਾਸਕ-ਕੌਣ ਪਰਜਾ। ਇਉਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਵਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਅਰਥ-ਧੁਨੀ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਨ-ਅਲ-ਹੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ। ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਜੋ ਮੈਂ ਭੀ ਹੂੰ ਔਰ ਤੁਮ ਭੀ ਹੋ।’ ਅਨ-ਅਲ-ਹੱਕ ਦਾ ਇਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ।

ਤਰਾਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਆਮ ਦੁਨੀਆਵੀ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੂਫੀਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂਤ ਹੈ? ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਇਕੱਲ ਭਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅੰਤ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਇਹ ਬਰੀਕ ਅੰਤਰ ਹੈ।

(ਅਨੁਵਾਦਕ: ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ)

