‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ’ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

'ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ' ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਜਨਵਰੀ

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੋਜ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਸਕੈਚਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ।

ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾ. ਪੀਟਰ ਥਾਮਸਨ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਡਾ. ਪਿਕਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

