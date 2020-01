ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਪੱਖੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਵਲ: ਹੁੱਡਾ Posted On January - 25 - 2020 ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ

ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, 24 ਜਨਵਰੀ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮਹੁਵਾਖੇੜੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ,4 ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ 14 ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ , ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 39 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ 78 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 86। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਪੱਖੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਵਲ: ਹੁੱਡਾ

Both comments and pings are currently closed.