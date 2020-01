ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ Posted On January - 13 - 2020 ਰਤੀਆ: ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸੁੰਘਾ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸੁੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਖਲ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਥੇ ਉਸ ਨਾਲ 6-7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ

