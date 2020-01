ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੁੱਟੇ Posted On January - 5 - 2020 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਬਹਾਦੁਰਪੁਰ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 5 ਵਜੇ ਕਰਨ ਗਾਂਧੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਸੀਆਂ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫ਼ੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਝਪਟ ਪਏ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅੱਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

