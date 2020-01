ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ Posted On January - 19 - 2020 ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਜਨਵਰੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤਲਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਜੈਨ, ਵਪਾਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ, ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਸੰਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਚੌਕ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਆਈਟੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

