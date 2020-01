ਲੋਹੜੀ ਮੇਲਾ ਧੀਆਂ ਦਾ: ਗਿਆਰਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਲੋਹੜੀ ਮੇਲਾ ਧੀਆਂ ਦਾ: ਗਿਆਰਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ Posted On January - 8 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਜਨਵਰੀ

ਨਿਊ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਖੇੜੀ ਝਮੇੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 10ਵਾਂ ਲੋਹੜੀ ਮੇਲਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਝਮੇੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਖੇੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਹੜੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾਂ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ 11 ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗੁਰਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ) ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਦ ਅਤੇ ਔਲਖ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਲੇਖਿਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਧੁੱਗਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਰੋਜੀ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੌਮਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 56 ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਗਾਇਕ ਬਿੱਟੂ ਖੰਨੇ ਵਾਲਾ-ਸੁਰਮਣੀ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੋਮਲ, ਵੀਰ ਸੁੱਖਵੰਤ-ਰੇਨੂੰ ਰਣਜੀਤ, ਹਰਬੰਸ ਸਹੋਤਾ ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ, ਐਸ ਕੌਰ, ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਸੁਰੇਸ਼ ਯਮਲਾ, ਦਲੇਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਗਦੇਵ ਖਾਨ, ਪਰਗਟ ਖਾਨ, ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ-ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖੀ ਆਦਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

