ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨ੍ਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ Posted On January - 13 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 12 ਜਨਵਰੀ

ਮਾਨ, ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਸੂਦ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕਾਸਾ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ-63 ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਤੀਸ਼ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੈਟਰਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਵਰਗੀ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬਧੀ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਰੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੱਸਟੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸੂਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਸੂਦ ਨੂੰ 155 ਵਾਰੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਟਰਸਟੀ ਡਾ. ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਲਸੀ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨ੍ਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ

Both comments and pings are currently closed.