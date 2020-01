ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ Posted On January - 14 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲਾਲੜੂ, 13 ਜਨਵਰੀ

ਸਮਤਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲਾਲੜੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੋਹੜੀ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੀਤਾ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਰਵੀਨਾ ਰਾਣਾ ਸਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕਵੀਤਾ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਮਾ ਕੰਵਰ, ਮੋਨੀਕਾ ਰਾਣਾ, ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਸੀਮਾ ਸੈਣੀ, ਰਜਨੀ ਦੇਵੀ, ਦਰਸਨ ਕੌਰ, ਮੰਜੂ ਧੀਮਾਨ, ਲਾਜਵੰਤੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

