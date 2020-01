ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਕੇ ਮਨਾਈ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ Posted On January - 31 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 30 ਜਨਵਰੀ

ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਸਕੂਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੀਤ, ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।

ਬਲਾਚੌਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਲਰਾਜ ਮੰਦਰ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ 15ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀਂ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਏਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀਂ ਦੇ ਸੁੰਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਵਨ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਰਾਜ ਮੰਦਰ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ 15ਵਾਂ ਸਲਾਨਾ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਭੰਡਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਰ ਵਾਸੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੜੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇਥੋਂ ਦੇ ਐੱਸਡੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪਤੰਗ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ; ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ

ਨਡਾਲਾ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਨਡਾਲਾ-ਢਿੱਲਵਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੋਲ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੈਸ਼ ’ਚ ਆਏ ਇਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਾਸੀ ਅੱਡਾ ਨਡਾਲਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਮੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉਪਰ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਡਾਲਾ ਵਾਸੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉੱਡਦੀ ਪਤੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਥਮਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੋਲ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੌਕੀ ਮੁਖੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੋਰ ਦੀ ਹੋਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ

ਤਲਵਾੜਾ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇੱਥੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੇ ਦੇ ਸ਼ੌਰ- ਓ- ਗੁੱਲ ’ਚ ਪਤੰਗ ਬਾਜੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਪਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਚਾਈਨਾ) ਡੋਰ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿੰਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

