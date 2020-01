ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ Posted On January - 21 - 2020 ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਭੋਗਪੁਰ, 20 ਜਨਵਰੀ

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਬਲਾਕ ਭੋਗਪੁਰ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁਹਾਰਾਂ (ਚਾਹੜਕੇ) ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਲੁਹਾਰਾਂ (ਚ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮ੍ਰਿੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਸਤਾ ਹੋਈਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਪਾਸ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲੁਹਾਰਾਂ (ਚ) 1970-71 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਲਹਾਰਾਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਲੁਹਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ

Both comments and pings are currently closed.