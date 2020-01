ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਸਵਾਗਤ Posted On January - 1 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਦਸੰਬਰ

ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਾਇਕਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅੱਗਰਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅੱਜ ਮੇਨ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ, ਹਯਾਤ, ਪਾਰਕ ਪਲਾਜਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਅੰਡਰਡੋਗ, ਪੈਡਲਰਜ਼, ਪਾਪਾ ਵਿਸਕੀ, ਰੁਤਬਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

