ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ Posted On January - 1 - 2020

ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਦਸੰਬਰ

ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਵੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਛੱਤਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਨਿਕਲੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੰਢ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਠੰਢ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੇੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਛੱਤ ਬਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਸੇਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਲੱਗ ਸਨ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਬਰਫੀਲੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਠਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜੇ ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 10.2 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3.6 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

