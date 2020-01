ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਕਾਬੂ Posted On January - 19 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨੰਗਲ, 18 ਜਨਵਰੀ

ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 65 ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗਰੋਹ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੰਗਲ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 65 ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਤੇ ਅੱਜ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਦਾਸ, ਚੇਤਰਾਮ, ਸੋਮ, ਸਤੀਸ਼ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਮੰਡੀ, ਸਾਗਰ ਵਾਸੀ ਕਾਂਗੜਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲੂ ਵਾਸੀ ਮਲਸੇਹੜਾ, ਬਲਰਾਮ , ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰੋਪਲੀ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ, ਸੰਜੂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਰਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ

