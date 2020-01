ਰੇਤਗੜ੍ਹ-ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਰੇਤਗੜ੍ਹ-ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On January - 1 - 2020 ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ

ਘੱਗਾ, 31 ਦਸੰਬਰ

ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਸੜਕ ਦੇ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤਗੜ੍ਹ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਸੜਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਜੋਖਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਤਕ ਸੜਕ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਡਬਲਿਯੂ ਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨਵੀਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਤਗੜ੍ਹ-ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਸੜਕ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਬੀਐੱਸ ਬਿਲਡਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 720 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 15 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਰੇਤਗੜ੍ਹ-ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

Both comments and pings are currently closed.