ਰੁਲ਼ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੀਸ

ਰੁਲ਼ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੀਸ Posted On January - 14 - 2020 ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੁਰਮੁਖ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਟੌਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਰਮੁਖ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਪੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੁਰਮੁਖ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਘੋੜੀ ਦੀ ਕੰਡ ਸਨੀਲ ਦੇ ਗਦੈਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਗੁਦਗੁਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਗੜ੍ਹਕਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਸਮੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਬੀਹੀ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।

ਬਾਪੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਮੁਖ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ‘ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਆਖਦਾ। ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਘਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਦਾ। ਸੁਰਮੁਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਕਾਹਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘੋੜੀ ਵੀ ਰੇਵੀਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਂਜ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ- ਭਾਣਜੇ, ਦੌੜ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਬੱਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਰਮੁਖ ਘੋੜੀ ਕੱਲਰਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਸ ਇਕ ਵਾਰੀ ਅੱਡੀ ਲੱਗਦੀ। ਘੋੜੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਘੋੜੀ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਪ ਸੁਣਦੀ। ਉਸ ਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਮੁਖ ਜਿਉਣਾ ਮੌੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਬੜੇ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਰਮੁਖ ਖੇਤੀ ਪੱਤੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੜਾਅ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਲੰਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਪੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਰਮੁਖ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲ਼ੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਪੂ ਆਖਦਾ- ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ।

ਸੁਰਮੁਖ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਚੋਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਹ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਉਡਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੁਰਮੁਖ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੀਹ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਟੱਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇ-ਰਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗੜ੍ਹਕ ਅਤੇ ਮੜ੍ਹਕ ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਘਵੀਂ ਨਾਲ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਬਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਸਤੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਗੱਲ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ; ਸੋਚਦਾ, ਕਿਤੇ ਸੁਰਮੁਖ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪਏ ਤੋਂ ਸੁਰਮੁਖ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੇਤੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਕ ਟਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਕਲ ਗਈ। ‘ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਸਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਰੱਬਾ, ਖਤੌਨੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਰਮੁਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ, “ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਲਾਦ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਆਵਦਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਕੁਨਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ; ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਪੂ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਪਰੌਪਟੀ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਬੋਲਿਆ- ਇਹ ਹੁਣ ਬੈਨਾਨਾ ਕੰਟਰੀ ਆ… ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗਸੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਲਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨਾਨਾ ਕੰਟਰੀ ਆਖਦੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਛਤਾਵਾ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2012 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਚੀ, ਹੁਣ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂਥੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ- ਪੁੱਤਰੋ, ਜੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ ਤਾਂ ਰੱਜਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ…।”

ਸੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਗਦਰੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦਸੌਂਟੇ ਕੱਟੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਸਰਾਪੀ ਗਈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੰਪਰਕ: 94170-59142

