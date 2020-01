ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ Posted On January - 14 - 2020 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2015-16 ਤੋਂ 2018-19 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2528 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 982 ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 1546 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਲਗਭੱਗ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਅ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ: ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕੀ Comments Off on ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

Both comments and pings are currently closed.