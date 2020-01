ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਥਰਾਅ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਥਰਾਅ Posted On January - 28 - 2020 ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ

ਬੱਲੂਆਣਾ (ਅਬੋਹਰ), 27 ਜਨਵਰੀ

ਥਾਣਾ ਬਹਾਵਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਬੋਹਰ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੂਜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 8 ਵਾਸੀ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਅਨੰਤ ਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਆਰਟਿਕਾ ਕਾਰ ’ਚ ਅਬੋਹਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਬਹਾਵਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਬੋਹਰ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਥਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਨੰਤ ਨੇ ਝੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਅਬੋਹਰ ਵੱਲ ਭਜਾ ਲਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਅਬੋਹਰ ਬਾਈਪਾਸ ’ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਨੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪਥਰਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਥਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅਨੰਤ ਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬੱਲੂਆਣਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।

