ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਰੀਟਾ ਬਹੁਗੁਣਾ Posted On January - 7 - 2020

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ

‘ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੀਟਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।’ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਕ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਰਵਾਈਪੀ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਕ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਗਰੁੱਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਗੁਣਾ ਰਾਹੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਰਵਾਈਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਰਵਾਈਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮਾਥੁਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਰਵਾਈਪੀ, ਰੰਜੀਤਾ ਮਹਿਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਰਵਾਈਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

