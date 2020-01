ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਡਰਾਅ 26 ਨੂੰ Posted On January - 14 - 2020 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫ਼ੇਜ਼ 2 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਲਈ ਡਰਾਅ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 11 ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ 64 ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

