ਰਜਬਾਹੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਟ

ਰਜਬਾਹੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਟ Posted On January - 11 - 2020 ਨਿਰੰਜਨ ਬੋਹਾ

ਬੋਹਾ, 10 ਜਨਵਰੀ

ਨਹਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬੋਹਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਦਾਰਾ ਪੱਤੀ ਬੋਹਾ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਹਾ ਰਜਬਾਹੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸੱਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਢਾਲੀ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਰਖਾ, ਸੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਲਕੋਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਰਖਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਟਾਹਲੀਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਟਾਹਲੀਆਂ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਹੈਡ ਤੋਂ ਬੋਹਾ ਰਜਬਾਹਾ ਲਈ 287 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਜਬਾਹੇ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ 160 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਘਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ 44 ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਵਿਚ 6 ਬੇਲਦਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੋਹਾ ਰਜਬਾਹੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।

ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਈ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ’ਚ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

