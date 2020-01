ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਦੇ ਤਰਾਨੇ Posted On January - 11 - 2020 ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ

ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਜਨਵਰੀ

ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਸ਼ਾਮ’ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਗਾਇਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਸ਼ਾਮ’ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਬਰਤੋਲਤ ਬ੍ਰੈਖਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੂਣੀ ਭਾਲ ਕੇ ਡੱਫਲੀ ਦੀ ਤਾਲ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮ ਗੀਤਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦਰਿਆ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਐੱਸਐੱਫਆਈ ਤੋਂ ਕਮਲ ਜਲੂਰ, ਪੀਐੱਸਯੂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ,ਹਰਵਿੰਦਰ, ਡੀਐੱਸਓ ਤੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਅਮਰਜੀਤ, ਵਿਕਰਮ ਬਾਗੀ, ਪੀਆਰਐੱਸਯੂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਤੋਂ ਯੋਧਾ, ਨੇਹਾ, ਨਵਜੋਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।

