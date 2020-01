ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ Posted On January - 14 - 2020 ਡਾ. ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤਬਕੇ ਲਈ ਅਤਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਸਣ ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ, ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ, ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਖੋਜ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜਾਂ ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿਚ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਅਕਾਦਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਹਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੁਣ ਐਨਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੇ ਗੁੰਡਾ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਾ ਕੇ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਬਰਨ ਘੁਸ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੈਂਪਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਤ ਐਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੈਲਾਬ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ‘ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ’ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏੇ ਟਾਰਚਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰੇ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਈ-ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਵੋਕਸ ਪੋਪੁਲੀ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜ ਪਏ।

ਜਾਧਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲੀਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਧ ਰਾਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਏ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸੱਤਾਵਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਚੁਣਾਵੀ ਜਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਮਤ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਥਾਪਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੱਤਾਵਿਹੀਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰਨਾ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਕੌਲ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ :

ਯੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਕਹਾਂ ਤਕ, ਲੱਜ਼ਤ-ਏ-ਫ਼ਰਿਆਦ ਪੈਦਾ ਕਰ

ਜ਼ਮੀਂ ਪਰ ਤੂ ਹੋ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਆਸਮਾਨੋ ਮੇਂ

ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੋ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ ਐ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂ ਵਾਲੋ

ਤੁਮਹਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਤਕ ਭੀ ਨਾ ਹੋਗੀ ਦਾਸਤਾਨੋਂ ਮੇਂ ਸੰਪਰਕ: 98885-15059

